Kene popülasyonundaki artış endişelendiriyor

Halk sağlığı uzmanı Çetin, kenelerden bulaşan KKKA hastalığının Sivas, Yozgat, Çorum, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan bölgesinde yoğunlukla görüldüğünü, son zamanlarda ise vakalarda ciddi artış yaşandığını bildirdi.

KKKA vakalarında, 2020 yılında 2019'a göre yaklaşık yüzde 30-40 artış olduğuna işaret eden Çetin, “Bu yıl ise geçen yıla oranla bizim verilerimize göre, en az yüzde 40-50 artış var. Şu ana kadar (bu yıl) Sivas'ta 200'e yakın vakamız oldu. İki servisimizin tamamı da dolu durumda. Maalesef 9 vatandaşımız da hayatını kaybetti” dedi.

Çetin, komşu illeri de takip ettiklerini anlatarak, “Buna yakın vaka sayıları Yozgat, Tokat ve Çorum'da var. Ülkenin genelinde özelikle KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğü Çorum, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan'ın kuzeyi, Gümüşhane ve Giresun'un güney bölgelerinde maalesef kene popülasyonunda çok ciddi artış var” ifadelerini kullandı.

Kenenin domuz, tilki, tavşan gibi yabani hayvanlarda bulunduğunu, bunların kanını emerek KKKA hastalığını yaydığını anlatan Çetin, son zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarında yabani hayvanların görülür olmasının riski artırdığını vurguladı. (AA)

