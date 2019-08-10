Kene panik yaşattı

Olay, Mecitözü İlçesi Karacuma köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre köyde ikamet eden A.O.Ç.(51) isimli şahıs, pancar makinelerinin bakım ve onarımını yaptığı sırada kene ısırması sonucu zehirlenme şüphesiyle kendi imkanları ile Amasya Üniversitesi Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan muayenesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilen şahıs tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)