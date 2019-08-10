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Kene panik yaşattı

Çorum Mecitözü’nde köyde ikamet eden bir şahıs, pancar makinelerinin bakım ve onarımını yaptığı sırada kene ısırması sonucu zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti.

Kene panik yaşattı

Çorum Mecitözü’nde köyde ikamet eden bir şahıs, pancar makinelerinin bakım ve onarımını yaptığı sırada kene ısırması sonucu zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:23
Kene panik yaşattı

Olay, Mecitözü İlçesi Karacuma köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre köyde ikamet eden A.O.Ç.(51) isimli şahıs, pancar makinelerinin bakım ve onarımını yaptığı sırada kene ısırması sonucu zehirlenme şüphesiyle kendi imkanları ile Amasya Üniversitesi Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan muayenesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilen şahıs tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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