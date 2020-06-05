Flaş HaberKene kâbusu tekrar başladı
Kene kâbusu tekrar başladı
Kene aracılığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) Çorum ve çevre illerde görülen vakalarla yeniden gündeme geldi. Çorum’da bu yıl kene vakalarında artış yaşanırken, kenenin ısırdığı bir kişi hayatını kaybetti.
Güncel 05.06.2020, 19:57
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Covid-19 şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir vatandaşın Korom Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğu ancak ağır bir durumda hastaneye gelen vatandaşın kısa süre içinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 6 vaka olduğu öğrenildi.
Ülkemizde ilk kez Tokat ve çevresinde görülen bu hastalığın kesin tanısı ilk olarak 2002 yılında konulurken, 2002’den bu yana yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. (Haber Merkezi)
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