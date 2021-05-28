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Kene kabusu yeniden başladı: 4 günde iki ölü

Çorum’da havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırması sonucu iki kişi öldü, 21 kişi hastanelik oldu.

Güncel 28.05.2021, 22:26
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Kene kabusu yeniden başladı: 4 günde iki ölü

Çorum'da,  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle havaların ısınmasıyla birlikte iki kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirirken, 21 kişi ise yine kene ısırması sonucu tedavi altına alındı.  


Oğuzlar İlçesine bağlı Şaphane köyünde yaşayan üç çocuk babası  69 yaşındaki Hüseyin İmat, hayvan otlattığı sırada kenenin ısırması sonucu hastanelik oldu. Bir süredir tedavi altında olan İmat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Bir başka ölüm olayı ise, İskilip İlçesine bağlı  Basmakçı Köyünde yaşandı. Rahatsızlanan 4 çocuk annesi 68 yaşındaki Satı Açıkgöz Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Ölen her iki kişi Hastane morgundan cenazeleri alınarak köylerine götürüldü.  Sağlık görevlilerinin eşliğinde tabut  içerisinde iple sarılarak mezarlığa indirilen cenazeler  ardından toprağa verildi. 
Öte yandan İskilip İlçesi Belediye Başkanı Ali Sülük, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “ İlçenin tarım ve hayvancılığa dayalı geçim kaynağı olduğunu, ilçe de tarım ve hayvancılık haricinde piknik ve mesire alanının çokluğundan dolayı, ilçe halkını bilinçlenmesi için” uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Ali Sülük, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan kene vakaları ilçemizde de görülmektedir. Halkımızın sağlığını düşünerek, uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda bağ bahçe ve mesire alanlarında giyim kuşama dikkat edilmeli,  kene ısırması durumunda sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunulmalıdır" dedi.
(Yusuf ÇINAR)
 

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