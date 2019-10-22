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“Kendini yenileyecek esnafa KDV ve ÖTV indirimi gerekli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken piyasaların canlanmaya ihtiyacı olduğunu belirterek Yeni teknoloji ürünleri ile araçların vergi oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

“Kendini yenileyecek esnafa KDV ve ÖTV indirimi gerekli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken piyasaların canlanmaya ihtiyacı olduğunu belirterek Yeni teknoloji ürünleri ile araçların vergi oranlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

22 Ekim 2019 Salı 22:59
“Kendini yenileyecek esnafa KDV ve ÖTV indirimi gerekli”

“Özellikle yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan on binlerce esnaf için ticari araçların üzerindeki ÖTV ve KDV ile bilgisayar ve benzeri ekipmanların üzerindeki vergiler, buzdolabı ve elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin üzerindeki vergiler, çevreye duyarlı, daha az elektrik, su ve yakıt tüketen araç ve makineler en büyük maliyet kalemini oluşturuyor” diyen TESK Genel Başkanı Palandöken, bu nedenle mevcut aracını ve ekipmanını değiştirmek isteyen esnaf için bir defaya mahsus ÖTV ve KDV indirimi getirilmesi gerektiğini, bu sayede hem düşük maliyetli hem de ucuz ve kolay finansman sağlanan bir teşvik sistemiyle esnafın büyük çoğunluğunun teknolojik yenilenme projesinden faydalanacağına inandığını vurguladı.

“DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİYLE OLUR”

Esnaf sanatkarın verdiği hizmetlerin kamuoyunda ‘geleneksel perakende’ olarak adlandırıldığını, bu nedenle esnafın hem kendini geliştirmesi hem de kamuoyundaki bu algının değişmesi için teknolojiden daha fazla yararlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Günümüzde değişim ve dönüşüm, ancak teknolojiyi daha iyi kullanarak mümkün. Esnaf ve sanatkârın teknoloji daha iyi kullanması için de esnafa teknolojik ürün teşviki verilmeli. Esnaf ve sanatkâra sağlanacak vergi indirimi hem iç piyasanın canlanmasını sağlayacak, hem de yeni teknolojiye uyum sağlayacak. En önemlisi yeni teknoloji ile başta elektrik ve akaryakıt giderleri olmak üzere her alanda tasarruf sağlanmış olacak” dedi.

“ESNAFA TEKNOLOJİ DESTEĞİ SAĞLANSIN”

Esnaf sanatkârın son yıllarda ‘geleneksel perakendenin simgesi haline geldiğini kaydeden TESK Genel Başkanı Palandöken, “Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde teknolojiden uzak kalmak, piyasadan uzak kalmak demek. Bu nedenle esnafın hızla yeni teknolojiye ayak uydurması gerek. Kendini geliştirmek ve yenilemek isteyen esnafa uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerekir. En az 36 ay vadeli ve sıfır faizli ‘yeni teknoloji kredisi’, esnaf ve sanatkârın değişim ve dönüşüm sürecini hızlandıracaktır. Böyle bir değişimden hem esnafımız hem halkımız faydalanacaktır. Zaman geçirmeden ‘yeni teknoloji hamlesini’ başlatmalıyız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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