“Kendini tüketerek çevresini aydınlatan birer kandil gibi”

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, öğretmenlerin, yetiştirdikleri öğrencileriyle ülke geleceğinde iz bırakan isimsiz kahramanlar olduklarını belirterek, “İyiyi ve doğruyu gösteren, vatan-millet sevgisini aşılayan, cumhuriyet değerlerini, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü öğreten öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz” dedi. Ali Can Doğan’ın yayınladığı mesaj şöyle:

“Dünyanın belki de en kutsal sayılabilecek mesleklerinin başında öğretmenlik gelmektedir. Yetiştirdiği öğrenciler ile ülke geleceğinde iz bırakan isimsiz kahramanlar olan öğretmenlerimiz, insanlık tarihinin en anlamlı mesleklerinden birini icra etmektedir. Kendini tüketerek başkalarına ışık veren bir kandil gibidir öğretmen.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘'Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyet’in başarısı olacaktır'’ sözüyle de ifade ettiği gibi yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenecektir. Bu anlamda, büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten, sorumlu birey olarak yetişmesine hayat rehberi olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, bu mesleğin kutsallığını, eğitimin, aydınlanmanın önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yetiştirmek için özveri ve sevgiyle görev yapan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

(Haber Merkezi)