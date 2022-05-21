Çorum’da bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay merkeze bağlı Eskiekin Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde mantar toplamak için araziye giden vatandaşlar bir ağaca bezle asılı erkek cesedi buldu.

Durumun ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İsminin Şaban T., olduğu öğrenilen 41 yaşındaki şahsın yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybetti belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şaban T.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ İNTİHAR OLAYI

Olay yerinde yapilan incelemede Şaban T.'ye ait olduğu düşünülen bir otomobil bulundu. Öte yandan aynı bölgede 2 yıl öncede bir vatandaş kendisini asarak hayatına son vermişti.

