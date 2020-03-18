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“Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu vatandaşlara ve parti teşkilatlarına seslenerek, “Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal” uyarısında bulundu.

“Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu vatandaşlara ve parti teşkilatlarına seslenerek, “Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal” uyarısında bulundu.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:46
“Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal”

Tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye genelindeki koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında partilerinin Başkanlık Divanı’nda alınan kararla tüm teşkilatlara genelge gönderildiğini belirten Özsaçmacı, genelgeyle birlikte parti binalarında toplanılmaması, toplantı ve benzeri organizasyonların iptal edilmesi, yapılmaması, ilçe kongrelerinin bir sonraki talimata kadar ertelenmesine karar verildiğini kaydetti.

Özsaçmacı, “Koronavirüs salgını başladığından itibaren gösterilen dikkat, özen ve hassasiyet dolayısıyla tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın sağlığının korunması için başta sağlık bakanlığı olmak üzere, partimizin ilgili ve yetkili kurumların alacağı önlemlerin uygulanmasında aynı hassasiyetin gösterilmeye devam edilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

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