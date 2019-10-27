“Kendimizi iktidar karşıtı değil, iktidar alternatifi gibi görmeliyiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda açış konuşmasını İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi yaptı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Osman Samsunlu, Cengiz Atlas, Ali Rıza Suludere, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tüfekçi, şu ana kadar AK Parti İl yöneticileri tarafından Atatürkçülere hakaret eden AK Parti Çorum Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş hakkında hiçbir işlem yapılmadığını belirterek, “Bu zata gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Yapılmazsa CHP olarak gereken yapılacaktır. Bunun sonucunu derhal bekliyoruz” dedi.

Mecitözü’nde yaşanan olayla ilgili de konuşan Tüfekçi, Vali Mustafa Çiftçi’nin Mecitözü ziyaretinde kaymakamın çağırmaması nedeniyle bir olay yaşandığını kaydederek, Vali Çiftçi’den tekrar Mecitözü’ne ziyarette bulunmasını ve Kaymakama talimat verilerek Belediye Başkanının da çağırılmasının sağlanmasını, bu sayede karşılamada Belediye Başkanının da olacağını ifade etti

CHP’nin tekrar vatandaşları her türlü ayrılıktan korumak, onları ulus için faydalı kılma konusuyla sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, etnik, kültürel, dini kimlikler ve diğer mesellerin siyasi meselelerin temel konusu olmasına karşı olduklarını, Türkiye’nin kutuplaştırıcı siyasetten çok sıkıldığını ifade etti. Zaman zaman kışkırtılmaya çalışılan bu konunun toplumda karşılığının kalmadığını söyleyen Tüfekçi, “Ekonomik sıkıntı var ve insanlar bir değişim istiyor. CHP olarak iktidar yürüyüşümüzü başlattık ve hızlandıracağız.

Ulusal bağımsızlığı kazandıran, modern Türkiye’yi kazandıran bir partidir CHP küresel ölçekte büyük başarılara imza atmıştır. CHP’nin kökleri milli mücadele kadın erkek eşitliği demokrasi sosyal eşitliktir. Buralardan aldığımız ilhamla küresel olarak yine başarılar sağlayacağız. Sıra otoriter rejimi değiştirmekte yerel seçimlerdeki başarıyı genel seçimlerde de tekrarlayacağız. Son yıllarda CHP söylemleri iktidar tarafından takip ediliyor ve yapılıyor.

CHP iktidara yürüyor biz artık ana muhalefet partisi gibi değil iktidar partisi gibi davranmalıyız 1974 de olan kadrolar hala mevcut. O kadrolar tarih yazmıştı. CHP olarak en büyük sıkıntılarımız gençlerimiz. Kadrolarımızı gençleştirmeliyiz. Siyaset anlayışımızı da revize etmeliyiz. İktidar yürüyüşünü başlatan bir parti olarak ülkeyi yönetmeye inanan insanlarla siyaset yapmalıyız. Bizim iddiamız Türkiye’yi yönetmek olmalı. Yeteneklerimiz ve değerlerimiz bizim tercih edilmemize neden olmuş olabilir bunlar bir yerlere gelmek için güvence değildir. Partiye verilen emek ve ödenmiş bedellerin üzerinde oturduğumuzu unutmayalım, haddimizi bilelim. Kimse kendini partinin kurumsal değerinin önünde göremez. CHP kalıcıdır siyaset yapanlar geçicidir. Önümüzdeki süreç bizim için kritik bir süreç partinin politikaları söylemlerle kalmamalı. Üretim değerleri Yeni istihdam ve değerler üzerinden insanlarla buluşmamız lazım. AKP karşıtı değil iktidarın alternatifi olarak görmeli ve buna göre hareket etmeliyiz alternatif söylemlerle bu ülkenin reforma, bürokratik yapısının değişmesine, yasa ve kanunlarının değiştirilmesine ihtiyaç var. AKP’yi eleştirmek yerine Hedefimiz genel merkezin programları doğrultusunda düşüncelerimizi halka anlatmak olmalı. Bunu yaparken de halkın hayatına dokunarak neler yapılması gerektiğini anlatmamız gerekiyor başaracağız gelecek hepimizin olacak CHP umutsuzluk olmamalı umudu yaşatmak olmalı. Gelecekte sorunlarımız olsa bile birbirimizi sevmeliyiz” dedi. (Erkan BAYATLI)