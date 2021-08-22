Kendi köyünü unutmadı

Avrupa’da yaşayan Çorumlular, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyalar ve yaptıkları yardımlarla dikkat çekerken bu kez de 10 adet ahşap bank yaptırıp Gökköy’e gönderildi.

“Avrupa’daki Çorumlular 19” isimli sosyal medya gurubunun kurucusu Güngör Ercin’in doğup büyüdüğü köyü olan Gökköy’e kendi bütçesinden karşıladığı 10 adet bank, köy sakinlerine teslim edildi. Köylüler, Güngör Erçin’e teşekkür etti. (Yusuf ÇINAR)