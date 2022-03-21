Kenan Yaşar’ın annesi toprağa verildi

Kenan Yaşar, Ali İhsan Yaşar, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Eşmi Aylar ve Melahat Kartal’ın anneleri, merhum Rıdvan Yaşar’ın eşi Fevziye Yaşar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Mecitözü Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine AYM Başkanı Zühtü Aslan, AYM üyeleri, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin il başkanları, Baro Başkanları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



(Haber Merkezi)

