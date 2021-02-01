Kenan Yaşar’dan Kadeş’e kutlama
Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Çorum’da Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde faaliyet gösterirken Adliye karşısına taşınan Kadeş Arabuluculuk Merkezi’ne kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 01.02.2021, 21:43
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Çorum’da 14 avukatın biraraya gelerek kurduğu Kadeş Arabuluculuk Merkezi yeni yerinde hizmetlerini sürdürüyor. Baro Başkanı Yaşar da yeni yerine taşınan merkezi ziyaret ederek kutladı.
Kadeş Arabuluculuk Merkezi avukatları Yusuf Ahlatcı, Ercan Daşdan, Mine Esra Çınar, Murat Günay, Hale Selimoğlu, Fahri Onur Kanmaz, Mustafa Balyaz, Gonca Meroğlu, Manolya Kayiş Duran, Zeynep Demirbaş Balyaz, İslam Çağrı Çağlayan, Neslihan Boyabatlı, Fatma Gülşah Çataroğlu, Bekir Çetin’in hazır bulunduğu ziyarette meslektaşlarıyla görüşerek ilimizde arabuluculuk merkezlerinin sayısının giderek arttığını vurguladı. Kenan Yaşar, bu merkezlerde görev yapan tüm meslektaşlarına da başarı diledi.
(Haber Merkezi)
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