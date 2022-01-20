Kenan Yaşar’dan hukukun temel ilkelerine bağlılık andı

Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan seçimde 18 oyla birinci sırada yer alan Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, TBMM’de yapılan ilk tur oylamada 282 oy alırken, diğer iki adaydan Av.Zülal Erdoğan Bilal 104, Av.Talat Göğebakan ise 25 oyda kaldı.

İkinci turda Yaşar 284, Bilal 107, Göğebakan 21 oy aldı. İlk iki adayın yarıştığı üçüncü tur oylamada 302 oy alan Kenan Yaşar, emekli olan Celal Mümtaz Akıncı’dan boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu turda Diyarbakır’dan Zülal Erdoğan Bilal’a 99 oy çıktı.

Kenan Yaşar’ın seçilmesiyle, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 3’ü Çorumlu oldu. Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve üyelerden Basri Bağcı Çorumlu.

Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğinin belli olmasından sonra, sosyal medya hesabından, kendisine teveccüh gösteren tüm baro başkanlarına, milletvekillerine ve Çorum Barosu mensubu meslektaşlarına teşekkür ederek şu mesajı yayınladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve temel hak ve özgürlükleri koruyacağıma; görevimi doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak Anayasa’nın dayandığı temel ilkelere uygun hukuk anlayışı içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime, büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

(Haber Merkezi)

