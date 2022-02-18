Kenan Yaşar’a kutlama ziyareti
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik ile birlikte Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilen Kenan Yaşar’ı ziyaret etti.
Güncel 18.02.2022, 19:09
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TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimin ardından AYM’deki görevine de yemin ederek başlayan Kenan Yaşar’ı kutlayan Ahlatcı ve Aşgın, “Şehrimizin yetiştirdiği kıymetli kardeşimiz Kenan Yaşar’ı tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, ülkemize, aziz milletimize ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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