Kenan Yaşar’a kutlama ziyareti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimin ardından AYM’deki görevine de yemin ederek başlayan Kenan Yaşar’ı kutlayan Ahlatcı ve Aşgın, “Şehrimizin yetiştirdiği kıymetli kardeşimiz Kenan Yaşar’ı tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, ülkemize, aziz milletimize ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

