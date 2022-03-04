Kenan Yaşar’a kutlama
Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Anayasa Maphkemesi Üyeliği’ne seçilen hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler ve başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 04.03.2022, 19:49
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