Hafta sonu Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Çorum Barosu Genel Kurulu’nda mevcut başkan Kenan Yaşar’ın dışında başka bir aday çıkmadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan Baro Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Divan Başkanlığı'nı Av. Hüseyin Kılıç, katip üyeliklerini Av. Alperen Argut, Av. Erkan Kabakçı ve Av. Kübra Kazancı Tosun’un yaptığı Genel Kurul’da bir açış konuşması yapan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, pandemi nedeniyle gecikmiş bir genel kurul yaptıklarını söyledi.

Avukatlığın tartışmasız olarak yargının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Yaşar, “Avukatların meslek örgütü olan baroların ise çok önemli sorumlulukları vardır. Yaşadığımız dünyada karşılaştığımız her mesele avukatları ilgilendirmektedir. Son yıllarda hukuk fakültelerinin ve mezunlarının sayısı artmış, buna karşılık mesleğin alanı daralmıştır. Önceki genel kurulumuzu 360 üyemiz varken şu an 480’e ulaştık. 80 kadar da mevcut stajyerimiz var.

Bu kontrolsüz büyüme mesleğe zarar vermektedir” dedi.

Yaşar’ın konuşmasının ardından yönetim ve denetleme kurulu raporları ile bilanço ve harcamalara ilişkin raporlar okunarak karara bağlandı.

Kenan Yaşar’ın dışında başka bir adayın bulunmadığı Baro Genel Kurulu, yapılan seçimlerin ardından sona erdi.

Genel Kurul’da Av. Kenan Yaşar yeniden Baro Başkanı seçilirken, Yönetim Kurulu Av. Turan Kalıpcı, Av. Lale Koldaş, Av. Ekrem Demirten, Av. Altuğ Afat, Av. Manolya Kayiş Duran, Av. İbrahim Şimşek, Av. Bekir Çetin, Av. Can Emre Kakaç, Av. Tuğrul Damar ve Av. Feyza Dugan’dan oluştu.

Baro Disiplin Kurulu’na Av. Filiz Gözübüyüklü, Av. Adem İşli, Av. Avni Zafer Yamaner, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Av. Fatma Gülşah Çataroğlu; Disiplin Kurulu’na Av. Mustafa Vecdet Tuncay, Av. Ayşe Çiftçi, Av. Gizem Tosun Çan seçilirken TBB delegeleri ise Av. Yaşar Okumuş, Av. Neslihan Boyabatlı ve Av. Ekrem Sülük’ten oluştu. (Taner ŞİMŞEK)