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Kenan Yaşar yemin ederek göreve başladı

Yaş haddinden emekli olan Celal Mümtaz Akıncı’nın yerine Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak seçilen Çorumlu eski Baro Başkanı Kenan Yaşar yemin ederek Yüksek Mahkeme’deki görevine resmi olarak başladı.

Güncel 16.02.2022, 19:24
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Kenan Yaşar yemin ederek göreve başladı

AYM’de 8 Şubat’ta yapılması planlanan yemin töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 16 Şubat’a ertelenmişti. Yaşar için dün düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin ve TBB Başkanı Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.
Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını söyleyerek, AYM’nin de bireysel başvuru kabulüyle temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı. 

Bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübenin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine bireylere üst düzey bir güvence sağladığını söyleyen Zühtü Arslan, “Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmektedir. Bu kararlarda yaşam hakkından adil yargılanma hakkına, özel hayata saygı hakkından ifade özgürlüğüne kadar Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemimize giren ve 2012 yılından itibaren uygulamaya geçen bireysel başvuru yolu, ülkemizde hakkın tespiti ve teslimi anlamında adaletin tecellisine çok önemli katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı. 


Yeni üye Çorumlu Kenan Yaşar’a da hayırlı olsun dileklerini ileten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Önemine binaen sıklıkla vurguladığımız üzere bireysel başvurunun amacı sadece başvuruya konu somut ihlalin giderilmesi değildir. Bunun yanında bireysel başvurunun objektif etkisi, ihlal kararlarının dikkate alınarak aynı konuda ortaya çıkabilecek yeni ihlallerin önlenmesini gerektirmektedir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin ihlalin kaynağına ilişkin tespitleri önem kazanmaktadır. Hak ihlali yerleşik idari uygulamadan, yargısal yorumdan veya bizzat kanundan kaynaklanabilmektedir. İhlalin kaynağına göre idarenin, yargı veya yasama organının harekete geçerek Anayasanın ihlaline neden olan sorunu ortadan kaldırması ve benzer ihlalleri önlemesi beklenmektedir. Sonuç olarak hukuk sistemimiz açısından büyük bir kazanım olan bireysel başvurunun sürdürülebilmesi verilen kararların yeni ihlalleri önleyecek şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu da hiç kuşkusuz idarenin, mahkemelerin ve yasama organının sadece somut ihlali gidermekle yetinmeyip yeni ihlallerin önlenmesine yönelik tedbir almasını gerektirmektedir.” 
(İHA)

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