Son Dakika

Kenan Yaşar mazbata aldı

Geçtiğimiz hafta sonu Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Çorum Barosu Olağan Genel Kurulu'nda tekrar seçilerek, güven tazeleyen Av. Kenan Yaşar, mazbatasını aldı.

Güncel 07.04.2021, 20:10
18
Kenan Yaşar mazbata aldı

Baro Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreninde Seçim Kurulu Başkanı Hulusi Gül'ün elinden mazbatasını alan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, tüm meslektaşlarına teşekkür etti.


Av. Kenan Yaşar Başkanlığı'ndaki Çorum Barosu'nun Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu ile TBB Delegeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu Üyeleri: Turan Kalıpçı, Lale Koldaş, Ekrem Demirten, Altuğ Afat, Manolya Kayiş Duran, İbrahim Şimşek, Bekir Çetin, Can Emre Kakaç, Tuğrul Damar ve Feyza Dugan.
Disiplin Kurulu Üyeleri: Filiz Gözübüyüklü, Adem İşli, Avni Zafer Yamaner, Gamze Gizem Abuhanoğlu ve Fatma Gülşah Çataroğlu.
Denetleme Kurulu Üyeleri: Mustafa Vecdet Tuncay, Ayşe Çiftçi ve Gizem Tosun Çan.
TBB Delegeleri: Yaşar Okumuş, Neslihan Boyabatlı ve Ekrem Sülük. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@