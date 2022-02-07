Kenan Yaşar için yapılacak yemin töreni ertelendi
Anayasa Mahkemesi’nde önceki dönem Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar için yapılacak yemin töreni ertelendi.
Güncel 07.02.2022, 18:36
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Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Kenan Yaşar için yapılacak yemin töreni, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
AYM üyeliğine seçilen eski Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar için 8 Şubat'ta düzenlenecek yemin töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 16 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.
(ANKA)
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