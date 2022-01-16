Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi yolunda 

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Barolar Birliği bünyesinde Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne aday gösterilecek avukatların seçiminde birinci oldu. Kenan Yaşar 18 oy alırken, Diyarbakır Barosu Üyesi Av. Zülal Erdoğan Bilal 13 oyla ikinci, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan da 11 oyla üçüncü sırada yer aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda bu üç aday arasından biri Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilecek. Adayların yarın Meclis’e sunulması, muhtemelen 25 Ocak’ta da seçim yapılması bekleniyor. Kenan Yaşar, Meclis’teki seçime “en şanslı” aday olarak katılacak.

(Haber Merkezi)

