Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi Üyesi
Güncel 19.01.2022, 19:35
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TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kenan Yaşar, TBB’de yapılan seçimlerden 1. sırada çıkmıştı.
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