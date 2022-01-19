Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi Üyesi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kenan Yaşar, TBB’de yapılan seçimlerden 1. sırada çıkmıştı.

Tüm dijital kanallarda haber “flaş son dakika gelişmesi” olarak verildi.

