Kenan Yarımca annesini kaybetti
Çorum'un tanınmış iş insanlarından, Yuva Viol sahibi Kenan Yarımca'nın annesi Gülçin Yarımca (92) bu akşam saat 21.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 01.06.2022, 22:59
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Merhum Selahattin Yarımca'nın eşi, Kenan, Macit ve merhum Tamer Yarımca'nın anneleri olan Gülçin Yarımca'nın cenazesi yarın (2 Haziran 2022 Perşembe) saat 11.00'de Özel Hastane'den alınarak Ulucami'ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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