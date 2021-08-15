Kenan Sır ve ailesi koronavirüs kaptı

Çorum'da hizmet veren Sıroğlu İletişim ve Teknoloji Hizmetleri firması sahipleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Kenan Sır ve eşi Dudu Sır ile ailesinden 3 kişi daha Covid-19 virüsüne yakalandı.

Kenan Sır’ın çocukları Aleyna Sır, Benan Sır ve kayınpederi Sadık Güven’in Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında bulundukları öğrenildi.

Aileden 3 kişinin Covid-19’a yakalanması üzerine test yaptıran Kenan Sır ve eşi Dudu Sır’ın da test sonucunun pozitif çıkması sonucu karantina altına alındığı belirtildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Kenan Sır ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

(Haber Merkezi)

