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Kenan Sır, CHP Spor Kurulu Danışmanı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkan Yardımcısı Kenan Sır, Genel Merkez Spor Kurulu Danışmanlığına atandı.

Güncel 28.01.2021, 18:58
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Kenan Sır, CHP Spor Kurulu Danışmanı oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut’un imzası ile Kenan Sır’a gönderilen görev yazısında; “Cumhuriyet Halk Partisi Spor Politikaları çerçevesinde spor dünyası ile ilişkiler kurma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak üzere Spor Kurulu Danışmanlığına atanmanız uygun görülmüştür” ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kenan Sır, Çorum’u temsilen Genel Merkez’de görev almanın kendisi için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Kenan Sır, kendisine bu görevi layık gören Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’a teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Kenan Sır’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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