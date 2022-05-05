Kenan Sır anjiyo oldu

Kardiyoloji bölümünde yatmakta olan Kenan Sır’ı ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Başkan Yardımcısı Celal Uysal, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Tahtasız ve Uysal, Kenan Sır’ın sağlık durumu hakkında bilgi de aldı.

(Uğur GÖRKEM)

