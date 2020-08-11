Son Dakika

Kenan Şahin babası Rufail Şahin’i kaybetti

Çorum’da 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanlığına aday olan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin’in babası Rufail Şahin vefat etti.

Güncel 11.08.2020, 20:32 11.08.2020, 20:33
479
Kenan Şahin babası Rufail Şahin’i kaybetti

Alınan bilgiye göre bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Rufail Şahin dün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (12 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 11.00’de Ulumezar’da düzenlenecek olan cenaze törenin ardından sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:02
Güneş 05:40
Öğle 12:50
İkindi 16:41
Akşam 19:51
Yatsı 21:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@