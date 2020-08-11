Kenan Şahin babası Rufail Şahin’i kaybetti
Çorum’da 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanlığına aday olan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin’in babası Rufail Şahin vefat etti.
Güncel 11.08.2020, 20:32 11.08.2020, 20:33
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Alınan bilgiye göre bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Rufail Şahin dün hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (12 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 11.00’de Ulumezar’da düzenlenecek olan cenaze törenin ardından sevenleri tarafından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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