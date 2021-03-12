Kenan Nuhut’un amca oğlu Bıçakçı Arif ustayı kaybettik

Murat Nuhut, Zeliha Eral, Meliha Karabacak ve Sariye Nuhut Velidedeoğlu’nun babaları, sporcu-oyuncu Feyyaz Veliledeoğlu’nun dedesi olan Arif Nuhut’un, iki hafta önce camiden çıkarken düştüğü, o günden beri rahatsız olduğu ve bugün saat 11.00’de de Özel Elitpark Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Çorum Bıçakçılar Arastası’nın saygın şahsiyetlerinden Arif Nuhut’un cenazesi, yarın saat 11.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

