Kenan Nuhut, Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki linç girişimini anlattı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Kenan Nuhut, önceki akşam KRT TV’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdiki Zaman” programına canlı yayın konuğu oldu.

Nuhut, bir önceki gün Çubuk Adliyesi’nde görülen, Çubuk’taki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin dava hakkında bilgi verirken, “öldürmeye tam teşebbüs” niteliğindeki davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurguladı. Kenan Nuhut, saldırı için önceden hazırlık yapıldığını ve planlı bir linç girişiminin söz konusu olduğunu anlattı.

21 Nisan 2019’da Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında meydana gelen olayda, Kenan Nuhut da, Kılıçdaroğlu’nu saldırganlara karşı korumaya çalışırken darbeler almıştı. (Haber Merkezi)