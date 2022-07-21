Kenan Nuhut hızla iyileşiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde dinleniyor.
Güncel 21.07.2022, 19:35
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut’un geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini ve kendisi ile yaptığı telefon görüşmesinde evinde dinlendiğini açıkladı.
Tahtasız, Kenan Nuhut’un sağlık durumunun iyiye gittiğini de belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.
(Aliye ÖNCEL)
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