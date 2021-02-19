Kenan Nuhut, Hatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Kenan Nuhut’un ziyaretlerine, CHP Spor Kurulu Başkan Yardımcıları Demirhan Şerefhan, Bahattin Yıldıray Veltan ve Mustafa Yavuz da eşlik etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın, spor adamı kimliğiyle her branşa büyük destek verdiğini belirten Nuhut, kendisine Türk sporu adına minnet duyduğunu söyledi.

Kenan Nuhut, CHP Hatay İl Başkanlığı’nı ziyaretinde ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun spora büyük önem verdiğini ifade ederek, iktidar yürüyüşünde spor ve gençliğe ilişkin projelerin çok fazla değer taşıdığını vurguladı.

Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor’u da ziyaret eden Nuhut, Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve yöneticilere, Atatürk’ü spor yaparken gösteren bir tabloyu armağan etti.

(Haber Merkezi)