Kenan Nuhut, gazeteci dostlarıyla
CHP Genel Başkan Başdanışmanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, gerek Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, gerekse Halter Federasyonu Başkanlığı dönemlerinden beri, Türkiye’nin ünlü gazeteci ve televizyoncuları ile yakın dostluk ilişkilerini sürdürüyor.
Güncel 14.06.2020, 19:41
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Fotoğrafta da Kenan Nuhut, Halk TV’nin ünlü yüzleri Gürkan Hacır, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş’la Ankara’daki bir buluşmasında görülüyor. (Haber Merkezi)
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