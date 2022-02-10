Kemal Özcan kurtarılamadı
Çorum'un sevilen isimlerinden uzun yıllar tüpçülük yapan Kemal Özcan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 10.02.2022, 22:22
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Kemal Özcan'ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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