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Kemal Öz Gıda’ya ziyaret
Güncel 16.12.2021, 23:55
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Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, Kemal Öz Gıda sahibi Bülent Özdoğan’ı ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
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