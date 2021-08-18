Kemal Kılıçdaroğlu 26 Ağustos’ta geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Çorum’a geleceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilimizde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sanayici, işadamı, iççi, çiftçi ve gençlerle buluşacağı belirtildi. Daha önce çeşitli nedenlerle ertelenen ziyaretin 26 Ağustos’ta gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kılıçdaroğlu’nun 26 Ağustos Perşembe günü gün boyu Çorum’da olacağını bildirerek, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf odası başkanları, esnaf ve gençlerle görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Mehmet Tahtasız, saat 11.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile geniş çaplı istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacağını, toplantının ardından ise bazı kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

