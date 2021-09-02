Kemal Keçeli vefat etti
Çorum'un tanınmış nakliyeci esnafından Kemal Keçeli (93) vefat etti.
Güncel 02.09.2021, 22:26
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Kırkambar Baharat sahibi Arif Keçeli'nin babaları, İbrahim Emniyet, Necati Ayhan ve Mehmet Çağılcı'nın kayınpederi bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi yarın (3 Eylül 2021 Cuma) Ulucami'de Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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