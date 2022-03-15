Kemal Bolat annesini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı geçiren Fatma Bolat’ın, bugün sabah 06.00 sıralarında kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen döndürülemediği belirtildi.

Fatma Bolat’ın cenazesi, yarın öğleyin Ulu Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Hüseyin AŞKIN)