Kemal Ateş, Çorum Şeker’den ayrıldı

Kemal Ateş görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ateş sosyal medya hesabında ‘Çorum Şekere veda’ başlığı altında, “2018 yılında 3 yıl süreli sözleşme ile göreve başladığım Çorum Şeker Fabrikası’ndan 06.05.2021 tarihi itibariyle görev süremin tamamlanması nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen safi ailesine, Çorum bürokrasisine, Çorum pancar ekici çiftçilerine ve nakliyecilerine, kıymetli Çorum şeker çalışanlarına, Çorum'a ve değerli Çorum halkına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Öte yandan Safi Holding tarafından “Şirketimizde genel müdürlük görevini sürdüren Kemal Ateş bey kendi isteği ile işten ayrılmıştır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” açıklamalarına yer verildi. (Haber Merkezi)

