Kediye araba çarpmış!

Buharaevler 27'nci Sokak’ta sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz’ün otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kediyi fark etmesiyle ortaya çıkan olay sonrası hayvanseverleri ayağa kaldıran kedi görüntüleri sosyal medyada yoğun tepki çekti. Gelen yorum ve tepkiler sonrası “Çorum patileri “ isimli bir gurubun paylaşımının altına Vali Çiftçi'den yorum geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, paylaşım altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"07.01.2021 günü bahse konu yerde yapılan incelemede, emniyet görevlilerimiz ile belediye veteriner işleri Müdürlüğü'ne bağlı görevli veteriner tarafından yapılan otopsi neticesinde, ölen hayvanın ayaklarının tam kesik olmadığı, tramvaya bağlı kopma olduğu, periton zarının yırtılarak karın bölgesinde deri altı ve et kısımlarında ileri derecede travmaya bağlı kanlanma olduğu, sırt bölgesinden darbe alarak akciğerde tramvaya bağlı yoğun kanama olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede kedinin bir araba çarpması neticesinde ağır darbe alarak öldüğü anlaşılmıştır. “dedi.