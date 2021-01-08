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Kediye araba çarpmış!

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, sabah saatlerinde patileri kesilmiş halde bulunan kedi haberine ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. 

Güncel 08.01.2021, 01:17 08.01.2021, 01:21
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Kediye araba çarpmış!

Buharaevler 27'nci Sokak’ta sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz’ün otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kediyi  fark etmesiyle ortaya çıkan olay sonrası  hayvanseverleri ayağa kaldıran kedi görüntüleri sosyal medyada yoğun tepki çekti. Gelen yorum ve tepkiler sonrası “Çorum patileri “ isimli bir gurubun paylaşımının altına  Vali Çiftçi'den yorum geldi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, paylaşım altına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:
"07.01.2021 günü bahse konu yerde yapılan incelemede, emniyet görevlilerimiz ile belediye veteriner işleri Müdürlüğü'ne bağlı görevli veteriner tarafından yapılan otopsi neticesinde, ölen hayvanın ayaklarının tam kesik olmadığı, tramvaya bağlı kopma olduğu, periton zarının yırtılarak karın bölgesinde deri altı ve et kısımlarında ileri derecede travmaya bağlı kanlanma olduğu, sırt bölgesinden darbe alarak akciğerde tramvaya bağlı yoğun kanama olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmede kedinin bir araba çarpması neticesinde ağır darbe alarak öldüğü anlaşılmıştır. “dedi.

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