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Keçiören’de Çorumlu dayanışması
Keçiören Çorumlular Derneği, Çorum Dernekler Federasyonu’nun da desteğiyle Estergon Türk Kültür Merkezi’nde dayanışma kahvaltısı düzenledi. Ankara’da yaşayan Çorumlulardan seçkin bir katılımın yaşandığı kahvaltı, dayanışma ruhu ve hemşehrilik duygusu içinde son derece güzel geçti. (Haber Merkezi)
Güncel 27.12.2021, 21:49 27.12.2021, 22:07
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