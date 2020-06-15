Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kertme-Babaoğlu Köyünde yaşandı. Aniden bastıran şiddetli yağmur sırasında Coşkun Uslu isimli vatandaşın keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Çok sayıda keçisinin kayıp olduğunu fark eden Uslu, kendi çabaları ile yaptığı aramadan bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın drone ile yaptığı aramada 12 keçi sağ olarak bulunurken, 4 keçi yaralı, 4 keçi ise ölü olarak bulundu.

Köy Muhtarı Yüksel Güneş, kayıp olan 116 keçiye henüz ulaşamadıklarını söyledi. Yaptıkları incelemede sürüye 4 kurdun saldırdığının tespit edildiğini kaydeden Güneş, havanın kararması ve devam eden yağmur yağışı nedeniyle aramalara yarın devam edileceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)