Keçi hırsızları yakalandı

Olay merkeze bağlı Mollahasan Köyü’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Bir vatandaşa ait kıl keçisi evinin yanında otladığı esnada iki kişi tarafından minibüse bindirilerek kaçırıldı. Çevredekiler minibüsün Çorum istikametine doğru gittiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın alınması üzerine derhal görevlendirilen Jandarma devriye ekibi, Çorum-Ortaköy yolu üzerinde aracı tespit etti. Yapılan takip sonucu araç durdurularak, keçi araç içerisinde bulundu. Olay ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda tahkikata başlanıldı. Araçta bulunan şahıslarla ilgili olarak soruşturmaya devam edilirken olayda çalınan keçi sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hırsızlık vakalarına karşı hayvan sahiplerini uyararak, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesinin yanında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği dile getirildi. Açıklamada vatandaşa; “Bu tür olayların önlenmesi kapsamında, vatandaşlarımız tarafından hayvanlarını hiçbir zaman başıboş bırakmaması ve gözetim altında bulundurması, hayvanların kilit altında ve kapalı yerde tutulması, eğer mümkün ise alarm ve kamera sistemi taktırılması, sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban temin edilmesi, kaynağı belli olmayan ve belgesiz hayvanların satın alınmaması önem arz etmektedir. Olayların önlenmesi maksadıyla vatandaşlarımızca, şüpheli durumların ivedi 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak bilgi verilmesi halinde, görevlendirilecek devriyelerce olaylara süratle müdahale edilerek gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.

(Haber Merkezi)

