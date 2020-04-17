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Keçeli’den Aşgın’a teşekkür

“Yaşam Alanı Mimarlığı” felsefesini Çorum ve Çorum halkına sunan Ekrem Keçeli, Davos Yapı güvencesiyle hayata geçirdiği İlke Haus projesinde çalışmalara devam ediyor. Ekrem Keçeli, bölgede yapılan çalışmalar için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Keçeli’den Aşgın’a teşekkür

“Yaşam Alanı Mimarlığı” felsefesini Çorum ve Çorum halkına sunan Ekrem Keçeli, Davos Yapı güvencesiyle hayata geçirdiği İlke Haus projesinde çalışmalara devam ediyor. Ekrem Keçeli, bölgede yapılan çalışmalar için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

17 Nisan 2020 Cuma 19:24
Keçeli’den Aşgın’a teşekkür

Belediye Blokları Çoraklık Mevkii İpek Evler 2. Cadde’de faaliyete geçirilen İlke Haus’un yanı sıra Çorum Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarıyla bölgenin çehresi güzelleşiyor. Çorum halkının İlke Haus’a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür eden Ekrem Keçeli, Çorum'un prestijini artıracak, insana konfor alanı sunacak, kaliteli ve çağın gereklerine uygun binalar kazandırmanın çabası içerisinde olacaklarını ifade etti.

Ekrem Keçeli, “ Biz burada bir yaşam alanı inşa ediyoruz. İlke Haus projesinin belli bir kısmını hayata geçirdik. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum. Bölgede yapılan yol çalışmaları projemizin güzelliğine güzellik katacak. Çorum Belediyesi’nin bölgede yapmış olduğu bütün faaliyetler bizim için çok kıymetli. Çorum için çalışırken kurumlar ve yapılan özel projeler birbirini destekler ve bir bütün olarak Çorum halkına kaliteli bir yaşam alan sunulur” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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