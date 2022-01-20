KDV oranları ile ilgili çalışma
Ürünlerdeki Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin kısa sürede TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek.
Hükümet, Katma Değer Vergisinde sadeleşmeye gitmeye hazırlanıyor. Çalışmaların birkaç hafta içinde sonuçlanması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Katma Değer Vergisinin (KDV) sadeleştirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda çeşitli kesimlerle toplantılar yapılıyor. Bütün sektörlerde açık bir sadeleştirme yapılacağı, bir kayıp oluştuğu takdirde farklı alternatiflere yönelinebileceği belirtiliyor. Düzenlemeyle dezavantajlı grupların avantajlı hale gelmesi öngörülüyor.
Sürecin birkaç hafta içinde bitmesi bekleniyor. Çalışmayla aynı sektördeki farklı KDV uygulamalarının önüne geçilmesi ve verginin sadeleştirilmesi amaçlanıyor. KDV, halen yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18'lik dilimlerde uygulanıyor.
(TRT Haber)
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