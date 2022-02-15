KDV indirimine bazı yeni ürünler eklendi
Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler yeniden listeye eklendi.
Güncel 15.02.2022, 21:27
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.
Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, “buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı” gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.
Resmi Gazete'de dün yayımlanan yeni bir kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3'üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.” ifadesi yer aldı.
(AA)
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