Kazmalı kavgada tarafları polis ayırdı

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geledi. Saat Kulesi çevresinde, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ikiliden biri, çeveredekki bir iş yerinden aldığı kazma ile kavga ettiği kişiye saldırdı. Çevrede bulunan trafik ekipleri, kavgaya müdahalede edip, bölgeye takviye istedi. Kavga eden ikili, takviye gelen asayiş ekiplerinin de müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Birbirlerinden şikâyetçi olan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.