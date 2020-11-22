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Kazım Bostancı toprağa verildi
Çorum merkeze bağlı Eskikaradona (Karadonayşe) Köyü'nden Kazım Bostancı (60) vefat etti.
Güncel 22.11.2020, 19:05
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Ercan, Tevfik, Ali ve Hasan Bostancı' nın babası olan Kazım Bostancı, bir süredir tedavi gördüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Cumartesi günü ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadonayşe Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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