Kazım Atak vefat etti

Mecitözü Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı Kazım Atak, bir süredir Tekirdağ Çorlu'da tedavi görüyordu. Kazım Atak, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Emekli Yarbay Tuncer Atak, sağlıkçı Zafer Atak, Tülay ve Gülay Atak'ın babaları, Arif, Muharrem Atak, Emine Dalkıran, Sevim Hardal, Münevver Solak'ın kardeşleri, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Adnan ve Mehmet Atak'ın amcaları Kazım Atak'ın cenazesi uçakla Merzifon’a getirildi.

Merhumun cenazesi yarın (18 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

