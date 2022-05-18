Kazım Atak toprağa verildi

Emekli Yarbay Tuncer Atak, sağlıkçı Zafer Atak, Tülay ve Gülay Atak'ın babaları, Arif, Muharrem Atak, Emine Dalkıran, Sevim Hardal, Münevver Solak'ın kardeşleri, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Adnan ve Mehmet Atak'ın amcaları Kazım Atak'ın cenazesi uçakla Merzifon’a getirildi. Merhumun cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Önceki dönem il başkanları Hasan Eray Tüfekçi, Cengiz Atlas, Oğuzlar Önceki Dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, Umut Eke, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Birlik Kiremit Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Arap Gürlek, Leblebi TV Genel yayın Yönetmeni Erkan Karaca, CHP üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

