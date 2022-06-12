Kazım Akkuş hayatını kaybetti
Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Alişan ve Çilem Akkuş’un babaları Kazım Akkuş yaşamını yitirdi.
Güncel 12.06.2022, 19:18
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Kazım Akkuş’un cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen cenaze töreninde helallik alınmasının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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