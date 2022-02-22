Kazıklıkayalılar dayanışma gecesinde buluştu

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı.

Geceye Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Yöneticileri Duran Arslan, Burhan Erdem, Ferda Suiçmez, Meftun Karatepe, Ali Bükücü ve Veli Uysal, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Yöneticileri Tuncay Polat, Yusuf Sapancı, Cafer Aşkın, Sevinç Genç, Zafer Kelam, Kayahan Boztepe ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bilgin Sucu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İyi Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Alp Tekin, Şenol Uğural ve Mehmet Kayalı da katıldı.

CHP ve İYİ Parti heyeti, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Kazıklıkaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Sapankaya, Köy Muhtarı Veysel Paçacı’ya teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

